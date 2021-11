Forza Horizon 5 vola pure su Steam: battuti Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator

Forza Horizon 5 sta riscontrando un successo a 360°. Amato dai videogiocatori, premiato dai numeri e incensato dalla critica (avete letto la nostra recensione di Forza Horizon 5?), la nuova monumentale produzione di Playground Games si sta imponendo come uno dei migliori giochi di sempre per Xbox.

Forza Horizon 5 sta volando anche su Steam: sulla piattaforma di Valve, dove non può contare sulla spinta di Xbox Game Pass, in queste ore il racing game ha fatto registrare un picco di 74.323 giocatori connessi in contemporanea, un numero che lo pone al di sopra di altri eccellenti giochi marchiati Xbox Game Studios, tra cui Age of Empires 4 (che nello storico può annoverare un picco massimo di 73.928 giocatori connessi in contemporanea), Sea of Thieves (66.906 giocatori) e Microsoft Flight Simulator (61.829 giocatori). Il record di Halo The Master Chief Collection, pari a 161.024 utenti collegati contemporaneamente, è al sicuro per ora, ma Forza Horizon 5 sembra avere dei grossi margini di miglioramento, specialmente con il weekend alle porte.

Complessivamente (tenendo cioè conto di tutte le piattaforme e anche di Xbox Game Pass) sono ben 4,5 milioni gli utenti che hanno giocato Forza Horizon 5 al lancio, un dato tre volte superiore a quello fatto registrare da Forza Horizon 4 e che traccia i connotati del miglior lancio di sempre per un gioco Xbox Game Studios.