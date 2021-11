Forza Horizon 5: quali sono i volanti supportati e compatibili?

Non solo lo speciale controller Xbox in Limited Edition di Forza Horizon 5, i giocatori in viaggio per il Messico possono salire a bordo delle loro quattro ruote anche utilizzando uno dei numerosi volanti compatibili con il racing game.

Per consentire agli appassionati di scegliere il device corretto, il team di Playground Games ha offerto una lista completa degli accessori compatibili con il nuovo Forza Horizon 5. Prima di proporvi l'elenco completo, ricordiamo tuttavia la necessità di provvedere ad aggiornare il proprio volante con gli ultimi driver e firmware disponibili, al fine di essere certi di non avere problemi con l'utilizzo dell'hardware con la nuova esclusiva Microsoft.



Di seguito, l'elenco completo dei volanti compatibili, suddivisi per casa produttrice:

Logitech

Driving Force (PC)

G25 (PC)

G27 (PC)

G29 (PC)

G920 (PC & Xbox)

G923 (PC & Xbox)

G923 PS (PC)

Momo (PC)

Thrustmaster

Ferrari 458 Spider (Xbox & PC)

T150 RS (PC)

T248 (PC & Xbox)

T248 PS (PC)

T300 RS (PC)

T500 RS (PC)

TMX (PC & Xbox)

T-GT (PC)

TS-XW (PC & Xbox)

TS-PC (PC)

TX (458 Edition; Leather Edition; 599XX; F1; GTE) (PC & Xbox): utilizzando il volante TX, il gioco imposterà in maniera automatica il modello 458 Edition. Nel caso in cui il vostro volante non corrisponda a quest'ultimo, dovrete impostare manualmente il modello corretto, così da poter usufruire della corretta mappatura dei controlli;

Fanatec

Fanatec Clubsport V1 - Fanatec P1 (PC)

Xbox Fanatec Clubsport V2 - Fanatec P1 Xbox (PC & Xbox)

Fanatec Clubsport V2.5 - Universal HUB (PC); BMW GT2 (PC); Formula Rim (PC); Porsche 918 rim (PC); Mclaren GT3 (PC & Xbox)

Fanatec CSL E XBOX (PC & Xbox)

Fanatec P1 Xbox (PC & Xbox)

Direct Drive CSL (Xbox & PC)

Direct Drive DD1 (Xbox & PC)

Direct Drive DD2 (Xbox & PC)

Hori

Hori Overdrive (PC & Xbox)

Hori Force Feedback (PC & Xbox)

Per i giocatori che dispongono di una postazione di guida strutturata, segnaliamo che Forza Horizon 5 supporta il multi-USB. Per usufruirne, i giocatori dovranno creare un set-up personalizzato direttamente all'interno del gioco. Diversamente, il racing game potrebbe riconoscere solamente uno degli strumenti collegati, ad esempio identificando il volante ma non i pedali.



Con Forza Horizon 5 già disponibile su Xbox Game Pass, PC, Xbox One e Xbox Series X|S, non ci resta che augurarvi buon viaggio e buon divertimento!