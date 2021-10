Forza Horizon 5: l'evoluzione della grafica nella comparativa con 20 supercar di FH4

Il celebre creatore di contenuti Don Joewon Song ha realizzato un'interessante video comparativa tra Forza Horizon 5 e il precedente capitolo della saga arcade racing di Playground: il raffronto si focalizza sugli interventi compiuti dagli sviluppatori inglesi per migliorare i modelli poligonali delle supercar.

Il video confezionato dallo youtuber ci permette di apprezzare il lavoro portato avanti dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios nel darci accesso a un parco auto con versioni digitalizzate di hypercar ai limiti del fotorealismo.

Scorrendo le scene del filmato possiamo farci un'idea dell'entità degli interventi svolti da Playground osservando, ad esempio, le comparative tra le versioni FH5 e FH4 di Ferrari FXX K, Bugatti Vivo, Lamborghini Centenario, Pagani Zonda R, Mclaren F1 GT, Astom Martin Vulcan AMR PRO, Apollo Intensa Emozione o Porsche 911 GT2 RS 2018.

Come rimarcato dagli stessi sviluppatori inglesi, però, la grafica iperrealistica del loro prossimo arcade racing a mondo aperto sarà al servizio dell'arte e della cultura del Messico in Forza Horizon 5, con l'impegno di offrire agli utenti la possibilità di immergersi appieno nella cultura e nei paesaggi messicani, come pure nella tradizione latina dei Paesi del Centro e Sud America.

Prima di lasciarvi alla comparativa sulle supercar, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il 9 novembre su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass. Se volete approfondire ulteriormente la conoscenza della nuova esclusiva Microsoft, qui trovate il nostro speciale su Forza Horizon 5 tra gameplay grafica e contenuti.