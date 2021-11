Forza Horizon 5 vs la realtà: il racing game gareggia con il Messico nel video confronto

Con già un milione di giocatori attivi nell'Early Access di Forza Horizon 5 su PC, è ormai partito il conto alla rovescia per il Day One del racing game di casa Microsoft.

A scandire l'attesa, troviamo un video confronto decisamente interessante, realizzato dal noto content creator El Analista de Bits. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato pone l'accento sull'attenzione ai dettagli dimostrata dal team di Playground Games. Dalle ambientazioni urbane ai grandi scenari naturali, il team degli Xbox Game Studios ha infatti riprodotto con grande fedeltà le bellezze del Messico.

Dalla città di Guanajato all'Arco de Cabo San Lucas, passando per la Mision de Mulege, il Puente Baluarte, Castillo Santa Cecilia o le spettacoli Cascadas de Agua Azul, il lavoro di ricostruzione realizzato per Forza Horizon 5 è innegabilmente notevole. A bordo di una vasta selezione di quattro ruote, gli appassionati hanno così modo di avventurarsi in libertà per il Messico, alla scoperta delle location più belle e interessanti del Paese dell'America Centrale.

Per tutti i dettagli sul racing game, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la recensione di Forza Horizon 5, in arrivo il 9 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.