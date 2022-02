Forza Horizon 5 World Cup: come partecipare alla competizione

Forza Horizon 5 è pronto ad ospitare la sua prima World Cup, che metterà a confronto squadre diverse da tutto il mondo, divise a seconda della nazione giocante. Ecco cos'è esattamente questa competizione, come funziona e come parteciparvi.

La World Cup inizia giovedì 3 febbraio 2022. A competere saranno diverse nazioni da tutto il mondo, scelte in base alla provenienza dei numerosi bolidi presenti in Forza Horizon 5 (a tal riguardo, ecco la lista completa delle macchine in Forza Horizon 5). L'evento durerà ben 4 settimane, durante le quali i giocatori potranno partecipare a diverse playlist per guadagnare punti e far avanzare il proprio Paese in classifica. Un dettaglio fondamentale riguarda proprio la distribuzione del punteggio: non sarà infatti la nazionalità del giocatore a favorire il proprio Paese di provenienza, ma la macchina che sceglierà di usare per competere. Ad esempio, un americano che vince una gara su una Lamborghini consegnerà i punti ottenuti all'Italia.

Per partecipare basterù quindi selezionare le playlist dell'evento e cominciare a giocare. Ovviamente, più tempo spenderete a gareggiare sulle strade messicane dell'opera Playground Games, più contribuirete al successo del Paese che deciderete di appoggiare. Sempre a proposito del gioco automobilistico, Forza Horizon 5 festeggia il Capodanno Lunare con nuove auto cinesi.