Forza Horizon 5 x Halo Infinite: auto a tema gratis per tutti i giocatori

Con oltre 15 milioni di giocatori attivi in Forza Horizon 5, non rallenta in alcun modo il supporto post lancio offerto da Playground Games all'apprezzato racing game.

Il 2022, in particolare, regala ai piloti in-game la possibilità di riscattare una nuova quattro ruote in maniera completamente gratuita. Il team di Forza Horizon 5 ha infatti pensato di rendere omaggio ai colleghi di 343 Industries, tramite l'introduzione nel titolo di un'auto dedicata alla serie Halo. Stiamo parlando nello specifico di una versione custom della Jeep Trailcat entrata in commercio nel 2016.

Con un'immagine di anteprima disponibile in calce a questa news, il velivolo è chiaramente dedicato all'ultimo capitolo dell'epopea di Master Chief. Con Halo: Infinite ormai disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, la Jeep custom di Forza Horizon 5 può essere riscattata in maniera completamente gratuita dal pubblico del titolo di Playground Games. A partire da oggi, venerdì 21 gennaio 2022, per riscattare l'omaggio è sufficiente entrare in partita ed effettuare un accesso al Message Center in-game. Siete pronti a sfrecciare tra i panorami messicani di Forza Horizon 5 a bordo di un veicolo nuovo fiammante?



Mentre testate l'auto, potete prepararvi ad accogliere le molte novità per Forza Horizon 5 promesse per il 2022 dal team di sviluppo dell'esclusiva Microsoft.