Forza Horizon 5, tra Xbox One, PC, Xbox Series X: il team soddisfatto di tutte le versioni

In attesa di poter assistere agli annunci e approfondimenti di Xbox Extended Showcase, il team di sviluppo di Forza Horizon 5 offre alcuni dettagli sulla produzione.

In particolare, nel corso di un'intervista dedicata al racing game, gli autori di Playground Games hanno commentato la scelta di portare il titolo anche sui lidi di Xbox One, senza dunque vincolare l'esclusiva Microsoft alla sola next gen. "Sin da Forza Horizon 3, - ha evidenziato il team di sviluppo verdecrociato - abbiamo avuto esperienze su PC, e questo significa che siamo ormai abituati a realizzare giochi che abbiano un ventaglio ampio di specifiche tecniche. Quindi far girare il gioco su Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC non è stato differente. Penso che il supportare Xbox One implichi lo stesso sforzo necessario a supportare un PC di fascia più bassa. A dirla tutta, siamo davvero molto soddisfatti di tutte le versioni del gioco".

In chiusura, ricordiamo che l'E3 2021 di Microsoft non è ancora terminato: nel corso della giornata odierna - giovedì 17 giugno - sarà infatti trasmesso un ulteriore appuntamento. A partire dalle ore 19:00, potrete seguire il nuovo Xbox Extended Showcase sul Canale Twitch di Everyeye, in compagnia della Redazione: vi aspettiamo!