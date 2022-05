Forza Horizon 6 già in sviluppo? Playground Games cerca personale per un nuovo AAA

Forza Horizon 5 si è rivelato un successo di enorme portata, polverizzando i precedenti record della serie ed imponendosi come una delle migliori esclusive Microsoft attualmente disponibili. Non ci sarebbe affatto da stupirsi, quindi, del possibile arrivo di un sesto episodio, ma forse qualcosa in tal senso ha già iniziato a muoversi.

Attraverso una nuova offerta di lavoro pubblicata negli scorsi giorni, Playground Games annuncia di essere alla ricerca di personale per il loro prossimo progetto tripla A. Sebbene non venga citato esplicitamente il nome del gioco, il fatto che il candidato andrà ad unirsi al team di Forza Horizon lascia intendere la possibilità che lo studio si sia già messo al lavoro su Forza Horizon 6.

Nello specifico, "Playground Games sta cercando un Level Designer che si unisca al team di Forza Horizon. Come membro del design team avrai la responsabilità di larghe porzioni del level design del gioco, oltre a guidare e fare da tutor ai colleghi più giovani. Sarai parte del nostro gruppo di designer al lavoro sul nostro prossimo titolo AAA, responsabile della creazione di divertenti esperienze videoludiche".

A parte le competenze ed i requisiti richiesti, non ci sono maggiori dettagli sul misterioso progetto in sviluppo: troppo presto dunque per parlare di data d'uscita e piattaforme previste, sebbene in quest'ultimo caso si possa ipotizzare uno sviluppo per PC e Xbox Series X/S. Forza Horizon 5 ha raggiunto 15 milioni di giocatori a due mesi dall'uscita, avvenuta il 9 novembre 2021: con questi numeri così impressionanti il futuro arrivo di Forza Horizon 6 si potrebbe praticamente dare per scontato.

Ricordiamo inoltre che Playground Games sta sviluppando il nuovo Fable, titolo tuttavia sparito dai radar dopo l'annuncio avvenuto nel 2020.