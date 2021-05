Horizon: aspettando Forbidden West, Guerrilla condivide il cosplay di Aloy di Hura

Come avvenute nel caso del cosplay di Ellie di Dvbhebrickmvster elogiato da Naughty Dog anche Guerrilla Games ha deciso di celebrare un tributo ad Aloy, condividendo sui propri social il cosplay di Hura.

Hura è una cosplayer con base a Puerto Rico specializzata in cosplay di anime, film, serie TV e ovviamente videogiochi. Sebbene non sia uno degli scatti più recenti di Hura, il cosplay di Aloy non ha faticato a conquistare anche gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, da apprezzare in particolare non solo il costume della protagonista ma anche la fedele riproduzione dell'arco e di tutti quei piccoli dettagli del personaggio riprodotti davvero con estrema cura.

Horizon Forbidden West è atteso su PlayStation 4 e PlayStation 5 tra la fine del 2021 e il 2022, al momento il gioco di Guerrilla non ha ancora una data di uscita, dopo la prima presentazione avvenuta lo scorso anno il titolo è completamente sparito dai radar ma sono in molti a scommettere su un nuovo reveal questa estate durante uno dei prossimi State of Play di Sony.

Recentemente Jim Ryan ha ribadito che Horizon Forbidden West uscirà nel 2021 ma come detto nessuna data o finestra di lancio è stata resa nota da publisher e sviluppatori.