Horizon, aspettando Forbidden West: grande sconto per Zero Dawn Complete Edition

In attesa di poter condurre Aloy anche sott'acqua in Horizon: Forbidden West, i giocatori possono recuperare la prima avventura dell'eroina di Guerrilla Games ad un prezzo speciale.

Il team di sviluppo di casa Sony ha infatti annunciato uno sconto speciale per l'edizione PC di Horizon: Zero Dawn Complete Edition. Per un periodo di tempo limitato, l'open world sarà proposto con uno sconto di ben il 40%, per un'occasione sicuramente interessante per coloro che non hanno mai fronteggiato le creature biomeccaniche del gioco. Di seguito, i dettagli sull'iniziativa:

Ricordiamo che, in aggiunta al gioco originale, la Complete Edition di Horizon: Zero Dawn include i diversi contenuti aggiuntivi. Nello specifico:

L'espansione The Frozen Wilds;

Abito da ranger della tempesta Carja e Arco possente Carja;

Pack Mercante Carja;

Abito da pioniera Banuk e Arco da abbattimento Banuk;

Pack Viaggiatrice Banuk;

Pack Guardiana Nora;

In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca intervista a Guerrilla Games, durante la quale il nostro Giuseppe Arace ha indagato sulle caratteristiche grafiche e di gameplay di Horizon: Forbidden West.