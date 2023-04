Horizon Burning Shores in arrivo: nuovo aggiornamento, preload e orario di sblocco

Ci siamo, è tutto pronto per l'esordio di Burning Shores, il DLC di Horizon Forbidden West disponibile a partire dal 19 aprile 2023 solo su PlayStation 5. Con il debutto del contenuto aggiuntivo dietro l'angolo, riepiloghiamo tutto quello che c'è da sapere in vista del lancio.

Anzitutto, ricordiamo che il DLC sarà pronto per essere giocato in Italia a partire dalla mezzanotte di mercoledì 19 aprile. Il preload è già attivo, dunque potete già installare l'espansione sulle vostre PS5 in attesa dello sblocco ufficiale che vi permetterà di iniziare da subito a giocare senza attendere oltre. E' stato già rivelato quanto pesa Horizon Forbidden West Burning Shores per PS5, dunque come di consueto assicuratevi di avere spazio libero a sufficienza sulle vostre console prima di avviare il download.

Effettuando il pre-ordine si ricevono inoltre due oggetti di gioco aggiuntivi, l'Abito Tintura Ondanera e l'Abito di Precisione Ondanera. Guerrila Games ha inoltre confermato l'arrivo di una patch al day one, la 1.021, che introdurrà nuove feature di accessibilità sia per Burning Shores che per il gioco base, come ad esempio una maggior leggibilità dell'interfaccia utente, la telecamera automatica, la possibilità di raccogliere automaticamente oggetti da terra senza dover premere tasti, dimensioni maggiori per i sottotitoli e soluzioni per alleviare eventuali sintomi di talassofobia.

Per ulteriori approfondimenti sul DLC, un video ci rivela chi è Seyka di Horizon Forbidden West Burning Shores, nuova e preziosa alleata di Aloy.