Horizon Burning Shores, il boss più grande di sempre: è 'colpa' sua se non arriva su PS4?

L'espansione di Horizon Forbidden West è ormai prossima all'uscita e Guerrilla Games ce l'ha ricordato con il trailer di lancio di Burning Shores, che in poco più di un minuto offre uno sguardo approfondito sulle "sponde in fiamme" di quella che un tempo era Los Angeles e sulle bestie meccaniche che adesso la popolano.

Agli occhi dei giocatori più coraggiosi (quelli si sono gustati il trailer senza temere gli spoiler) non è ovviamente sfuggita l'ingombrante presenza del poderoso Metal Devil con il quale Aloy si appresta a combattere negli istanti finali del filmato. La scena anticipa quello che sembra essere a tutti gli effetti il nemico più grosso e minaccioso mai apparso nel franchise di Horizon. Gli appassionati della serie si sono già ritrovati dinanzi a dei Demoni di Metallo, o Horus, nelle precedenti avventure di Aloy (undici per la precisione), ma sempre dormienti. Questo visibile nel trailer è invece il primo attivo e funzionante, dunque si preannuncia come un avversario incredibilmente ostico.

In attesa di fare luce sugli eventi che hanno portato alla sua riattivazione, non abbiamo potuto fare a meno di ripensare alle parole che Mathijs de Jonge ha pronunciato lo scorso 14 marzo, in occasione di un'intervista concessa al PlayStation Blog. Parlando con Gillen McAllister di SIE, il Game Director di Horizon Forbidden West ha giustificato la decisione di pubblicare Burning Shores esclusivamente su PlayStation 5 spiegando che "le rovine urbane di Los Angeles e i suoi dintorni sono molto dettagliate e richiedono tanta potenza di calcolo e una tecnologia di streaming veloce per girare correttamente" e che nel DLC trova posto "una particolare scena di battaglia che richiede MOLTA memoria e potenza di calcolo".

Guardando il trailer di lancio di Horizon Forbidden West: Burning Shores abbiamo avuto come l'impressione che la scena di battaglia alla quale si è riferito un mese fa sia proprio quella con il Metal Devil, una macchina enorme e complessa da animare, che viene mostrata mentre distrugge ogni cosa al suo passaggio, scatenando fiamme e sparpagliando detriti che evidentemente PS4 non sarebbe stata in grado di processare accuratamente.