Horizon Burning Shores: come completare la quest La Scheggia Dentro e ottenere una skin

Se avete appena iniziato a giocare Horizon Forbidden West Burning Shores, la nuova espansione dell'esclusiva Sony disponibile solo su PlayStation 5, in questa guida troverete tutti i dettagli su come completare una delle missioni secondarie ed ottenere parecchie ricompense, tra le quali spicca un costume alternativo per Aloy.

Come iniziare la quest

Dopo aver seguito la nostra guida su come accedere all'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West, inizierete la vostra avventura in quel di Los Angeles. Tra i primi personaggi che incontrerete nella nuova mappa ci sarà anche Theoa, una donna Quen con la quale potrete interagire anche in un secondo momento. Sarà sufficiente recarsi a Fleet's End e seguire il punto esclamativo verde sulla mappa per trovarla: vi chiederà quindi di raggiungerla poco più a nord per fare una chiacchierata. Recatevi al luogo indicato - un falò - e parlateci, così che la guerriera possa raccontarvi di alcuni compagni partiti per una spedizione e mai tornati, chiedendovi un aiuto per rintracciarli. A questo punto vi troverete di fronte a due opzioni, visto che i luoghi da visitare per proseguire con la quest secondaria sono due.

Dove trovare il Manifesto

Il vostro obiettivo è sull'isola nell'angolo in basso a sinistra della mappa e il modo più veloce per arrivarci è usando una macchina in grado di volare. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà sufficiente salire a bordo dell'imbarcazione di Seyka e spostarsi verso l'isola. Una volta arrivati, dovrete eliminare una manciata di macchine e poi cercare la struttura costruita dall'uomo, in cima alla quale potrete arrivare sfruttando un geyser d'acqua: saltate in prossimità del getto e schierate il deltaplano per spiccare il volo e salire sul tetto. Qui troverete un dispositivo elettronico: interagiteci per scaricare il Manifesto.

Scoprite il destino dei Quen

Ora che avete ottenuto il Manifesto, potete dirigervi nell'altra metà dell'isola, verso est. In corrispondenza dell'area caratterizzata dalla roccia bianca, troverete un accampamento dei Quen con numerosi cadaveri: il vostro obiettivo è quello di analizzare il corpo senza vita accanto ad un vaso, che nasconde una nota con un indizio per il prossimo step della missione. È in questo momento che è possibile attivare il Focus di Aloy e cercare indizi nei paraggi: analizzate ogni singolo elemento dello scenario affinché la giovane guerriera possa comprendere che uno dei Quen è riuscito a fuggire.

Come trovare il Quen sopravvissuto

A questo punto, l'isola sulla quale vi trovate non ha più niente da offrire, ma il vostro prossimo obiettivo non è così distante. Vi basterà volgere lo sguardo verso est per notare una colonna di fumo proveniente da un'altra isola. Prima di saltare a bordo di una macchina o della nave, assicuratevi di essere ben riforniti: ad attendervi sulla seconda isola troverete un bel po' di nemici agguerriti e dovrete farli fuori tutti per proseguire nella quest secondaria. Rokomo, il Quen superstite, parlerà con Aloy solo quando non ci saranno ostili nei dintorni. L'uomo spiegherà alla protagonista che per conoscere la verità sarà fondamentale recuperare il Focus di un suo compagno, Enki, indicandole la sua posizione.

Come recuperare il Focus di Enki

Anche l'ultimo step della missione non è lontano rispetto alla vostra posizione, dal momento che il Focus è nelle profondità dell'oceano, ad est rispetto all'isola. Qui c'è un'enorme Macchina marina alla cui coda è attaccato un oggetto. Per poter proseguire nella quest, dovrete stordire il nemico con una granata fumogena e, mentre è privo di sensi, avvicinarvi ai resti sulla coda ed interagirvi per raccogliere il Focus.

Messo in tasca l'oggetto, potete utilizzare il viaggio rapido per tornare a Fleet's End e consegnarlo a Theoa, così da completare la missione e ricevere una lauta ricompensa. In cambio del Focus di Enki, la Quen vi darà due punti abilità, poco più di 31.000 punti esperienza, l'abito Cacciatore Quen e la tintura Oro Imperiale.

