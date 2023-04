Horizon Burning Shores ha confermato un importante dettaglio su Aloy

Burning Shores, l'espansione di Horizon Forbidden West appena arrivata sul mercato, non ha solamente aggiunto una nuova storia con un'area inedita tutta da esplorare, ma ha anche svelato un'importante informazione su Aloy, precedentemente sconosciuta o al massimo teorizzata.

In queste notizia vi sveliamo dettaglio sul background della protagonista, dunque se preferite scoprirlo da soli giocando al DLC interrompete immediatamente la lettura. Se invece non riuscite a sopravvivere alla curiosità, proseguite pure. Noi vi abbiamo avvisato.

Gli appassionati della serie Horizon hanno a lungo speculato sull'eventualità che Aloy potesse essere lesbica, essendo un clone di Elisabet Sobek, anch'ella omosessuale, tuttavia il discorso non ha mai trovato una conclusione a causa dell'assenza di prove concrete. Ebbene, grazie a Burning Shores, adesso è possibile confermare tali sospetti.

Ad un certo punto della nuova avventura, Seyka dice ad Aloy "Voglio stare con te e speravo che ti sentissi nello stesso modo". Dopodiché al giocatore viene offerta la possibilità di scegliere fra tre differenti opzioni: "Sì, sento le stesse cose", "Non sono pronta per questo" e "Questo è troppo per me". La prima delle tre risposte dà il via alla romance, confermando l'orientamento sessuale di Aloy. Le altre due confermano solamente che l'eroina non è pronta per una relazione, non che non è gay.

Selezionando la prima opzione di dialogo, Aloy dice "E se provassi anche io le stesse cose?", dopodiché Seika risponde "Penso di sapere come gestirlo". A quel punto le due si avvicinano, si baciano e sospirano emozionate. Nelle ore precedenti dell'espansione, dunque prima di giungere a questo punto, le due flirtano a più riprese, dunque la scena che vi abbiamo descritto viene accuratamente preparata e contestualizzata nelle ore precedenti.

Possiamo dunque affermare che Aloy è lesbica, un dettaglio che aggiunge ulteriore spessore ad uno dei personaggi più amati dal pubblico PlayStation. Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sul DLC, potete guardare i primi 18 minuti di gioco di Horizon Forbidden West: Burning Shores.