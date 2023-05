Horizon Burning Shores e le critiche ai temi trattati: 'Facili da ignorare', per Guerrilla

Pur avendo ottenuto nel complesso reazioni positive da parte di critica e pubblico, il DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West è stato soggetto di diverse pesanti critiche da parte di alcuni giocatori per via di determinati contenuti presenti nell'espansione con protagonista Aloy.

Al centro delle polemiche è stata in particolare la relazione romantica che si sviluppa tra la protagonista e Seyka nel corso degli eventi di Burning Shores, e che può sfociare in un bacio tra le due donne attraverso una scelta narrativa compiuta dai giocatori. La presenza di questi elementi ha spinto alcuni ad accusare Horizon Forbidden West Burning Shores di propaganda LGBTQ+, mentre tra le reazioni più forti non è mancato il review bombing di Horizon Forbidden West Burning Shores proprio a causa delle tematiche trattate.

Sulla questione si sono soffermati due membri di Guerrilla Games coinvolti nello sviluppo di Burning Shores, il narrative director Ben McCaw e la lead writer Annie Kitain, che hanno raccontato le loro reazioni di fronte al review bombing e le critiche per via delle tematiche trattate nell'espansione. "Cerchiamo sempre di realizzare qualcosa di avvincente, qualcosa di coinvolgente a livello emotivo, dunque siamo sempre interessati a sentire i feedback di coloro che hanno provato il gioco ed ascoltare i pensieri sulla loro esperienza. Ma i commenti di chi non ci ha giocato o di chi vuole solo trasmettere negatività online riteniamo siano facilmente ignorabili", afferma Kitain.

Dello stesso avviso anche McCaw, che confessa di ignorare le critiche non costruttive e volte soltanto a creare problemi: "Se mi ritrovo davanti a critiche sfacciate, mi risulta molto facile catalogarle come tali e realizzare che si tratta di un approccio con il quale non mi interessa avere nulla a che fare", spiega il narrative director, sottolineando comunque che "nel complesso sono enormemente soddisfatto delle reazioni complessive, credo che quando abbiamo sviluppato questo contenuto ci siamo preoccupati di ogni dettaglio, e dunque vedere le reazioni positive che abbiamo ricevuto è stato grandioso".

Per Guerrilla ed i suoi membri, dunque, le critiche costruttive e le reazioni genuine alle loro opere sono l'aspetto più importante da tenere in considerazione. Critiche gratuite ed esagerate, invece, non hanno spazio.