Horizon Burning Shores: il DLC per PS5 avrà una fisica migliorata?

Con l'espansione di Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games confezionò per i possessori di console PlayStation una delle migliori esperienze in 4K HDR. Così come fu per The Frozen Wilds, anche Burning Shores, il DLC di Horizon Forbidden West, potrebbe aver ricevuto delle migliorie dal punto di vista tecnico.

Il Lead Game Tech Programmer di Guerrilla Games, Jorrit Rouwe, ha distribuito una nuova versione di Jolt Physics, una libreria di fisica open-source che ha scritto e mantiene disponibile. Il physics engine in questione è utilizzato in Horizon Forbidden West, ed è possibile che l'imminente espansione Burning Shores possa aver incorporato questo aggiornamento.

Secondo Rouwe, la versione 3.0.0 di Jolt Physics aggiunge simulazione a doppia precisione, ottimizzazioni delle prestazioni per le grandi isole e un supporto sperimentale. Il fatto che la fisica sia stata specificatamente ottimizzata per le prestazioni sulle grandi isole dà l'impressione che questo aggiornamento sia stato specificamente adattato all'imminente espansione di Horizon Forbidden West. Tuttavia, resta da vedere come le novità andranno eventualmente ad impattare sul gameplay.

Se in Horizon The Frozen Wilds abbiamo visto un netto miglioramento della fisica della neve, in Burning Shores, ambientato in un contesto più "acquatico", potrebbero esserci nuove sorprese legate al contesto in cui si svolgeranno gli eventi narrativi. Naturalmente, si tratta solo di un'ipotesi, ed una eventuale conferma può giungerci soltanto da Guerrilla Games.

Il trailer di lancio di Horizon Burning Shores ci ricorda che l'espansione sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 a partire dal 19 aprile.