Horizon Burning Shores e il review bombing: Metacritic ha imparato la lezione

Una rumorosissima frangia dell'utenza non ha gradito un'importante svolta narrativa di Horizon Forbidden West: Burning Shores e ha deciso di protestare con il più classico dei review bombing. A causa delle loro azioni, lo User Score del DLC su Metacritic è precipitato a livelli bassissimi, raggiungendo - nel momento in cui vi scriviamo - a 4.0.

La valutazione degli utenti stride parecchio con il Meta Score, che invece si assesta su un ottimo 82. A bombardare di zero e insufficienze Burning Shores sono stati in larghissima quei giocatori che non hanno gradito le rivelazioni sull'orientamento sessuale di Aloy, come abbiamo già approfondito in altra sede.

Non si tratta certamente del primo caso di Review Bombing, ma stavolta sembra essere caduta la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. A seguito dei recenti avvenimenti, i responsabili di Metacritic e Fandom hanno promesso un potenziamento dell'attività di moderazione delle recensioni dell'utenza. In un comunicato inviato alla redazione di Eurogamer hanno scritto: "Fandom è un luogo che appartiene a tutti i fan e prendiamo molto seriamente la fiducia e la sicurezza su tutti i nostri siti, incluso Metacritic. Metacritic è conscia delle recensioni offensive e ingiuriose di Horizon Forbidden West: Burning Shores e stiamo pianificando un nuovo sistema di moderazione per tenere traccia delle violazioni dei nostri termini di servizio".

Gli sforzi atti a contrastare questi fenomeni di review bombing, ha aggiunto Fandom, verranno potenziati nel corso dei prossimi mesi. La compagnia non ha tuttavia chiarito come funzioneranno e in che maniera verranno applicati i nuovi strumenti moderativi.