Horizon Burning Shores, è già Review Bombing: pioggia di zero per le tematiche LGBT+

Burning Shores, espansione di Horizon Forbidden West appena arrivata su PlayStation Store, ha fatto storcere il naso ad una certa frangia di utenza, che per protestare ha ben pensato di darsi al review bombing su Metacritic. Cosa sta succedendo?

Nel momento in cui vi scriviamo, la valutazione media degli utenti di Metacritic, che si assesta intorno al 4.8, stride parecchio con il Meta Score della stampa specializzata, pari invece ad un ottimo 81. Il motivo è presto detto: su ben 172 recensioni della comunità, ben 88 risultano essere negative con valutazioni che nella maggior parte dei casi risultano pari a zero.

Si tratta chiaramente di un episodio di review bombing e scorrendo le opinioni degli utenti abbiamo subito capito qual è il problema: in tantissimi stanno esprimendo tutto il loro disappunto per la presenza delle tematiche LGBT+ all'interno dell'espansione. A seguire trovate qualche esempio di recensione, ma vi consigliamo di leggere solamente se avete già giocato il DLC e/o non avete paura degli spoiler, dal momento che sono presenti delle anticipazioni.

"Avete ucciso il franchise per molte persone rendendo Aloy, un personaggio che era amato e apprezzato da tante persone, una lesbica", scrive Jeffri, che non ha evidentemente gradito la definizione dell'orientamento sessuale dell'eroina e ha punito il DLC con uno zero. Ma non è l'unico: secondo Musabplay, "PlayStation sta continuando a rovinare i suoi personaggi e nessuno ama i gay nei giochi", mentre robertocellino invoca lo stop della cultura woke. "Un'altro gioco rovinato dall'agenda gay, e per cosa? Le persone vogliono solo divertirsi, non indottrinate", scrive Rodrigo32. Un po' più magnanimo Lonejumper23, che ha assegnato a Burning Shores un voto pari a 4 sostenendo tuttavia che "la propaganda woke non era necessaria e che non c'era bisogno di propinarla".

Non tutte le recensioni sono così, chiaramente. Molti giocatori hanno premiato il DLC con voti positivi, altri hanno invece si sono tenuti bassi non avendo apprezzato in toto l'esperienza per i motivi più disparati, dalla lunghezza, da taluni giudicata breve, alla storia, che per qualcuno è inferiore al gioco base. I detrattori delle tematiche LGBT+ vanno tuttavia per la maggiore, come potete vedere anche voi recandovi su Metacritic, ed è stato indubbiamente il loro intervento a far piombare lo User Score a 4.8.