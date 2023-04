Horizon Burning Shores, Russia in blacklist: preordini annullati e DLC fuori dallo store

La Russia entra a far parte della blacklist di Sony e Horizon Forbidden West Burning Shores, almeno secondo quanto emerso in rete da poco: l'espansione di Horizon Forbidden West sarebbe stata rimossa dallo store russo, seguendo a ruota quanto accaduto di recente con Nintendo e la chiusura della filiale russa per il caso Haddaji e Achivka.

La segnalazione sopraggiunge da più post su Reddit e dal portale TheGamesPoof, ove viene riportato che i preordini dell'avventura ormai imminente sono stati cancellati. Tuttavia, il fatidico destino di Burning Shores non sarebbe stato riservato solo a quest'ultima produzione: nel mirino di Sony vi sarebbero anche Horizon Forbidden West e Horizon Call of the Mountain per PS VR2.

Le ragioni sembrerebbero essere correlate agli avvenimenti geopolitici dell'ultimo anno, con la decisione della compagnia dietro il brand PlayStation che ha portato alla drastica decisione a soli tre giorni dall'uscita dell'esperienza. Ovviamente, alla luce dell'inconveniente creato ai consumatori russi, il costo del preordine verrà interamente rimborsato, seppure non vi sia alcuna speranza di acquistare - almeno nel prossimo futuro - Horizon Forbidden West dallo store.

Staremo a vedere in che modo si evolverà la situazione. Intanto, però, i giocatori attendono con ansia l'ora di mettere le mani su quanto Burning Shores ha loro da offrire, soprattutto alla luce di quanto emerso nelle scorse ore: il DLC per PS5 di Horizon Burning Shores potrebbe avere una fisica migliorata, come suggerito dalla recente distribuzione di una nuova versione di Jolt Physics. L'espansione di Horizon sembrerebbe essere ancor più promettente di Forbidden West.