Horizon Burning Shores: svelata l'ispirazione dietro la vistosa capigliatura di Seyka

Oltre ad offrire una nuova lussureggiante ambientazione da esplorare nei panni di Aloy, Horizon Forbidden West Burning Shores ci ha presentato una serie di nuovi personaggi facenti parte del mondo ideato da Guerrilla Games. Tra questi, spicca sicuramente Seyka, presentata da Sony tramite un video dietro le quinte di Burning Shores.

Uno dei tratti più peculiari di Sekya, che hanno immediatamente catturato l'attenzione della fanbase di Horizon, è la sua alta e vistosa coda di cavallo, che contribuisce a caratterizzare fortemente il personaggio a livello estetico. Ma qual è lo spunto che ha convinto Guerrilla ad optare per questo tipo di capigliatura?

A quanto pare, l'ispirazione è giunta direttamente dalla coda alta di Kylie Liya Page, l'attrice che interpreta Seyka e che ha condiviso la curiosità tramite il suo account Twitter. La ragazza di origini cinesi ha mostrato una breve clip in cui sta giocando ad Horizon Forbidden West Burning Shores, occasione che ha sfruttato per raccontare la curiosità: durante le sessioni di face scanning, Guerrilla ha semplicemente chiesto alla ragazza come portasse in capelli nella vita di tutti i giorni, e la risposta ha ispirato il design finale di Seyka.

