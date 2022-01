Horizon Call of the Mountain: annunciato il primo gioco per PlayStation VR2

Oltre ad aver svelato le specifiche tecniche di PlayStation VR 2, Sony ha annunciato Horizon Call of the Mountain, il primo gioco per il visore di nuova generazione. Il gioco è sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite Studios.

Da tempo si parlava di un gioco di Horizon in Realtà Virtuale in lavorazione negli studi di Firesprite e il rumor si è rivelato esatto. Horizon Call of the Mountain è "una nuova avventura ambientata nel mondo di Horizon, creata appositamente per PlayStation VR2 e per il nuovo controller PSVR2 Sense."

Non è stato rivelato molto sul progetto ma Guerrilla conferma che il gioco avrà per protagonista un personaggio completamente nuovo, tuttavia durante il viaggio incontreremo Aloy e altri volti familiari. E' stato diffuso un breve video di Horizon Call of the Mountain, un teaser trailer che mostra alcune sequenze catturate con PlayStation VR2 su PlayStation 5, viene comunque sottolineato come il gioco sia ancora in sviluppo e quanto mostrato potrebbe differire dal risultato finale.

Non c'è ancora una data di uscita fissata per Horizon Call of the Mountain, titolo che potrebbe accompagnare il debutto sul mercato di PlayStation VR2, Horizon ha promesso novità e aggiornamenti sul progetto nel corso dell'anno, presumibilmente dopo il lancio di Horizon Forbidden West a febbraio.