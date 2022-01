Horizon Call of the Mountain cambierà lo standard AAA per la VR: parla ex Guerrilla

La presentazione del primo trailer di di Horizon: Call of the Mountain è giunta a sorpresa dal CES 2022, corredata dal reveal delle caratteristiche tecniche di PlayStation VR 2.

Sul titolo, che debutterà sul nuovo visore per la Realtà Virtuale di casa Sony, non si hanno al momento molti dettagli, ma un ex Guerrilla ha voluto contribuire ad innalzare le aspettative del pubblico. Dal proprio account Twitter, Chris James, che ha rivestito per ben tre anni il ruolo di Senior World Designer presso la software house, ha infatti condiviso un interessante messaggio.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, lo sviluppatore ha confermato che Horizon: Call of the Mountain è in cantiere ormai da lungo tempo. L'esclusiva Sony per PlayStation VR 2, assicura, contribuirà ad innalzare gli standard per il genere di riferimento, "cambiando ciò che AAA significa nel contesto della VR". Una dichiarazione che stuzzica non poco la curiosità degli amanti della Realtà Virtuale videoludica, che sino ad oggi ha trovato la sua massima espressione in opere quali Half-Life: Alyx.



Chris James conferma di non aver lavorato direttamente al progetto - negli ultimi anni ha infatti contribuito alla creazione del mondo di Horizon: Forbudden West -, ma sembra aver avuto modo di visionare più volte Horizon: Call of the Mountain in azione.