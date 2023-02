Horizon Call of the Mountain com'è su PlayStation VR2? Il nostro parere in video

Di ritorno dalla dimensione sci-fi di Horizon Call of the Mountain dopo aver inforcato il nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony, Alessandro Bruni ci racconta le sue impressioni sull'avventura in arrivo il 22 febbraio per tenere a battesimo il lancio di PlayStation VR2.

La mezz'ora trascorsa nei panni di Ryas ci ha restituito l'immagine di un progetto quantomai solido, un'opera che punta a 'mostrare i muscoli' di PS VR2 attraverso scene estremamente immersive. Ciò che emerge dalla prova di Call of the Mountain, però, non è solamente 'l'effetto wow' restituito dalla mole poligonale e dalla bontà grafica degli scenari, ma è anche il lavoro svolto dal team di Firesprite Games per erigere un'impalcatura di gioco che regala un'ampia libertà agli utenti.

Tra i punti di forza del titolo è infatti impossibile non citare l'elevata interattività delle ambientazioni, un aspetto che viene ulteriormente enfatizzato dalle funzionalità evolute del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony e dalle opportunità ludiche offerte dai controller Sense di PS VR2.

Per tutti gli approfondimenti sull'esperienza di gioco restituita dall'ultima esperienza sci-fi di Sony in arrivo il 22 febbraio su PS5 contestualmente al lancio di PS VR2, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Horizon Call of the Mountain e il grande coinvolgimento di PlayStation VR2.