Horizon Call of the Mountain disponibile su PSVR2: Guerrilla celebra il lancio

Il grande giorno di PlayStation VR2 è arrivato: il nuovo visore per la realtà virtuale targato Sony è ora disponibile sul mercato, accompagnato al lancio anche dalla nuova produzione targata Guerrilla Games e Firesprite, Horizon Call of the Mountain.

Sulle pagine del PlayStation Blog, per celebrare l'esordio dello spin-off in VR di Horizon, prende parola Jan-Bart van Beek, Studio director di Guerrilla, che racconta la genesi del progetto e cosa significa per il team il suo esordio su PSVR2. "Alcuni anni fa, durante lo sviluppo di Horizon Forbidden West, Guerrilla e Firesprite hanno iniziato a collaborare per creare un nuovo viaggio nell'universo di Horizon. Nel tempo abbiamo lavorato assieme da molto vicino per sviluppare un'avventura innovativa e piena d'azione che siamo orgogliosi di aggiungere al franchise, realizzata da zero per PSVR2 e con un gameplay che soddisferà i veterani della VR così come i neofiti", racconta van Beek.

L'autore sottolinea quando l'opera sia immersiva, riuscendo a catturare appieno il feeling dei giochi principali di Horizon anche tramite l'inedita impostazione in prima persona, aggiungendo che "il team ha svolto un lavoro fantastico nel ricreare queste maestose ed ingannevoli terre selvagge dove macchine mortali possono apparire da ogni angolo. I giocatori si sentiranno incredibilmente presenti all'interno di questa natura selvaggia grazie al display 4K HDR di PSVR2 ed il suo campo visivo a 110 gradi. Ed oltre agli scenari, non c'è davvero niente come vedere da così vicino le temibili macchine di Horizon".

Lo Studio director ringrazia dunque Firesprite per il lavoro svolto assieme sul nuovo Horizon pensato per la VR, oltre a tutti i membri di Guerrilla ed i membri di PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment che hanno dato il loro contributo per rendere realtà il progetto. La nostra recensione di Horizon Call of the Mountain vi illustra nel frattempo i frutti del lavoro svolto dalle software house coinvolte. Non perdetevi inoltre la nostra intervista agli autori di Horizon Call of the Mountain, che ci hanno rivelato ulteriori segreti dietro la genesi e le caratteristiche dell'opera.