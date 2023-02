Horizon Call of the Mountain in due ore di gameplay: che spettacolo su PlayStation VR2!

Seguendo l'esempio di Ozzy Osbourne che gioca a Horizon Call of the Mountain, anche noi ci siamo immersi nelle atmosfere sci-fi dell'avventura in Realtà Virtuale di Firesprite per saggiare le potenzialità ludiche e grafiche di PlayStation VR2.

Insieme a Riccardo Arioli Ruelli abbiamo così ripercorso le tappe del viaggio compiuto da Ryas, l'eroe di Horizon Call of the Mountain, per sperimentare l'incredibile coinvolgimento offerto dal nuovo visore VR di Sony per PlayStation 5.

Nei panni del giovane guerriero Ryas desideroso di riconquistare l'onore perduto dopo essere stat allontanato dai Carja, i giocatori hanno modo di cimentarsi in una serie di sfide al cardiopalma che prevedono l'utilizzo degli strumenti in dotazione al nostro alter-ego, un astuto combattente e cacciatore di Macchine particolarmente abile con l'arco.

