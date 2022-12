Horizon Call of the Mountain: l'esclusiva PlayStation VR 2 si mostra nuovamente ai TGA

Di Horizon: Call of Mountain vi sono già diverse informazioni apparse in rete nel corso delle scorse settimane, le quali hanno portato alla scoperta del protagonista di Horizon Call of the Mountain ma non solo. L'esclusiva PS VR 2 torna a mostrarsi sul palco dei TGA, lasciando in visibilio gli utenti.

Nel corso del pre-show dell'evento tenutosi tra la notte dell'8 e del 9 dicembre 2022, la nuova esclusiva del parco titoli di PlayStation VR 2 è stata protagonista di una breve presentazione nel palco dei The Game Awards 2022. Nel corso dell'evento, sono state mostrate alcune sequenze di combattimento che caratterizzeranno il grande viaggio compiuto dai giocatori vestendo i panni di Ryas, il protagonista che abbiamo imparato a conoscere con il trailer delle scorse settimane.

Le sequenze di combattimento via terra e via mare continuano a mandare in visibilio dinnanzi alla grande qualità estetica e artistica di Horizon Call of the Mountain, che dovrebbe sancire l'inizio del nuovo corso della VR secondo Sony. Come intravisto anche nel corso del trailer apparso ai The Game Awards, questa nuova esperienza per la realtà aumentata ha tanto da offrire in termini ludici e tecnici, decretando così un enorme potenziale per il futuro del VR 2.

Pur mostrandosi brevemente nel corso dei The Game Awards, Horizon Call of the Mountain continua a convincere sul fronte tecnico ed estetico, anche se l'appuntamento al 2023 sarà necessario per poter capire se la nuova direzione intrapresa da Sony sia quella corretta con il VR 2. Ricordiamo che Horizon Call of the Mountain arriverà a febbraio 2023, in particolare a partire dal giorno 22 dello stesso mese. La nuova esclusiva di Sony sarà disponibile solo sul nuovo visore PS VR2 e richiederà necessariamente l'utilizzo di PlayStation 5 per poter essere avviato. Il titolo, inoltre, sarà venduto al prezzo di listino di 69,99 euro.