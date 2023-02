Horizon Call of the Mountain è in fase Gold: tutto pronto per il lancio su PSVR2

Fissato al prossimo 22 febbraio, il debutto di PlayStation VR2 è sempre più vicino, e tra le produzioni che accompagneranno l'esordio sul mercato, c'è grande curiosità soprattutto nei confronti di Horizon Call of the Mountain.

Lo spin-off in realtà virtuale della serie targata Guerrilla Games è uno dei diversi giochi di lancio per PlayStation VR2, e sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come uno dei primi prodotti di peso per il nuovo visore Sony. Mancano dunque ancora poche settimane prima di scoprirne tutte le effettive qualità dato che, attraverso un nuovo post su Twitter, la softwae house olandese conferma che Horizon Call of the Mountain è ufficialmente entrato in fase Gold: lo sviluppo dunque è completo ed i fan PlayStation avranno così subito a disposizione un'esclusiva di peso per la periferica Sony di nuova generazione.

L'annuncio viene inoltre accompagnato da una nuova, breve clip del gioco, che ci permette di dare un ulteriore sguardo alle meraviglie visive messe in piedi da Guerrilla e dal team di supporto Firesprite. Lo spin-off di Horizon promette di sfruttare fino in fondo le caratteristiche del PSVR2, dando così vita ad un'esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati della serie.

Per ingannare le ultime settimane di attesa che ci separano dall'uscita, quindi, può essere una buona idea leggersi i dettagli su trama e protagonista di Horizon Call of the Mountain, cosi da scoprire cosa attendersi dall'opera anche in ambito narrativo.