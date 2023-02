Horizon Call of the Mountain impossibile senza PlayStation VR 2, parla Guerrilla

Horizon Call of the Mountain è il più importante tra i titoli di lancio di PlayStation VR 2, e o ragazzi di Guerrilla Games e Firesprite ci hanno gentilmente concesso un'intervista in cui abbiamo scoperto maggiori dettagli sul primo esperimento in Realtà Virtuale della software house olandese.

Jan-Bart van Beek e Alex Barnes, rispettivamente Studio Director e Art Director di Guerrilla Games e Game Director di Firesprite (i due studi hanno collaborato alla realizzazione del gioco), ci hanno spiegato i motivi per cui Horizon Call of the Mountain non sarebbe mai stato possibile senza le possibilità di sviluppo offerte da PlayStation VR 2. A partire dal rendering dinamico e dal tracciamento degli occhi, ogni singola novità hardware introdotta da Sony con il suo visore è stata determinante nella creazione di questa nuova avventura nel mondo di Horizon.

"Per me, uno degli aspetti chiave è stato il rendering dinamico e il tracciamento degli occhi", ha dichiarato van Beek. "Non credo che avremmo potuto realizzare questo gioco se non avessimo avuto tali tecnologie, perché ci permettono di concentrare tutta la potenza di elaborazione in una singola zona dello schermo e di assicurarci immagini davvero belle nei punti in cui l'utente guarda, senza sprecare risorse ai lati della visuale dove il giocatore non punta l'occhio. Ma credo che siamo andati anche oltre. L'audio 3D, il feedback aptico, tutti questi elementi ci hanno permesso di raggiungere un livello di immersione del tutto nuovo, che non era possibile con i vecchi headset".

Alex Barnes ha sottolineato come la risoluzione del visore abbia contribuito a migliorare sensibilmente la qualità grafica del prodotto, e come la nitidezza sia stata incrementata grazie al Fovetead Rendering e al tracciamento oculare. Tutto questo "ci ha aiutato a spingerci nei confini della realtà virtuale", ha quindi concluso van Beek.

Di fondamentale importanza è anche stata la potenza hardware di PS5, "una console molto potente" per Guerrilla. In particolare, l'SSD ha reso i tempi di caricamento e il rendering delle immagini istantanei, ed ha evitato che ci fossero momenti morti durante l'esperienza che avrebbero potuto smorzare il ritmo e distruggere l'immersione del giocatore. Come ciliegina sulla torta, i controller di PlayStation VR 2 hanno introdotto per la prima volta in un titolo VR il feedback aptico e i trigger adattivi.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Horizon Call of the Mountain.