Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2: Aloy ci sarà?

Horizon Call of the Mountain è uno spin-off della serie Horizon, il gioco è attualmente in sviluppo in sviluppo negli studi di Guerrilla Games e Firesprite e arriverà su PlayStation VR2 in un periodo non meglio specificato, probabilmente (ma non ci sono certezze) come gioco di lancio del nuovo visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5.

In attesa che Guerrilla sveli nuovi dettagli sulla trama e sulle meccaniche di gameplay, c'è curiosità intorno al ruolo di Aloy: la guerriera comparirà anche in Horizon Call of the Mountain oppure no? Sì, Aloy ci sarà, ma come personaggio non giocabile insieme ad altri volti noti della serie.

La trama di Call of the Mountain racconterà una storia completamente nuova dal punto di vista di un personaggio mai visto prima, come confermato dal team di sviluppo, Guerrilla Games ha promesso che presto ne sapremo di più sul protagonista di Horizon Call of the Mountain, non ci resta dunque che attendere.

Horizon Call of the Mountain è un progetto molto ambizioso e secondo un ex membro di Guerrilla il gioco cambierà il destino delle produzioni AAA per la Realtà Virtuale, settando nuovi standard, almeno su console. Anche in questo caso, al momento abbiamo pochi elementi per giudicare, nel 2022 PlayStation Studios dovrebbe svelare altri dettagli su questa produzione esclusiva per PS VR2.