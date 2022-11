Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2: novità a brevissimo, promette Guerrilla

Sony ha annunciato data e prezzo di PlayStation VR2, il suo nuovo visore che al lancio offrirà una ventina di giochi diversi. Tra i più attesi al day one c'è in particolare Horizon Call of the Mountain, spin-off della serie con protagonista Aloy e sviluppato da Guerrilla Games in collaborazione con Firesprite Games.

Nelle ultime settimane non ci sono stati particolari aggiornamenti sul progetto previsto in esclusiva per PlayStation VR2, con gli ultimi stralci di gameplay di Horizon Call of the Mountain comparsi lo scorso settembre. Ma il digiuno per i fan della serie sembra destinato a concludersi molto presto: attraverso un post su Twitter, infatti, Guerrilla conferma che aggiornamenti sul nuovo gioco del brand arriveranno "questa settimana", ed invita dunque tutti i followe a restare sintonizzati sui suoi canali social così da non perdersi le novità imminenti.

Lo studio olandese non fornisce ulteriori dettagli sulla natura delle novità pronte per essere rivelate e si limita a riportare un brevissimo teaser animato incentrato sul logo del gioco, in ogni caso è lecito aspettarsi nuove sequenze di gameplay e magari qualche dettaglio più approfondito sui contenuti dell'opera. Ricordiamo infine che Call of the Mountain non avrà Aloy come protagonista: questo ruolo spetterà infatti a Ryas, un ex Shadow Carja sulla via della redenzione.