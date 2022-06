Horizon Call of the Mountain per PS VR2 si mostra nel primo gameplay trailer

Durante lo State of Play di giugno 2022, Sony ha movimentato il segmento dedicato ai giochi in realtà virtuale mostrando il primo gameplay trailer di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.

Dopo il breve teaser dello scorso mese di gennaio, i ragazzi di Guerrilla Games ci hanno regalato uno sguardo più approfondito sul gameplay e sul mondo in realtà virtuale di Horizon: Call of the Mountain. In questo nuovo gioco esclusivo per il futuro visore di PlayStation 5, potrete vivere un'avventura dagli occhi di Ryas, un'ex guerriera Ombra Carja che spera di potersi redimere investigando su una nuova, misteriosa minaccia per Sundom.

In aggiunta alla campagna principale, Horizon: Call of the Mountain offrirà anche una modalità aggiuntiva chiamata River Ride, che vi permetterà di ammirare il mondo di Horizon da una visuale privilegiata, sebbene non esente da pericoli: durante le traversate fluviali, alcune macchine potrebbero tentare di saltare a bordo della barca.

Vi lasciamo alla visione del primo gameplay trailer di Horizon: Call of the Mountain, che abbiamo allegato in apertura di notizia. La data d'uscita non è stata rivelata, ma la cosa non sorprende, dal momento che non conosciamo neppure la finestra di lancio di PlayStation VR2.