Horizon Call of the Mountain, pubblicato l'aggiornamento 1.03: cos'è cambiato?

Mentre si continua a godere dello spettacolo con PlayStation VR2 e con Horizon Call of the Mountain, i ragazzi di Guerrilla Games continuano a lavorare nelle retrovie per migliorare l'esperienza videoludica offerta dall'avventura spin-off di Aloy. Tra le tante cose, il team di sviluppo ha rilasciato da poco un nuovo aggiornamento.

Stiamo parlando della patch 1.03 (1.003.011) pubblicata ufficialmente oggi 6 marzo 2023. Pur trattandosi di un aggiornamento di routine, la versione 1.03 di Horizon Call of the Mountain introduce numerosi accorgimenti per perfezionare sempre di più quanto offerto dalla nuova esclusiva appartenente alla line-up di PlayStation VR2. Qui di seguito vi elenchiamo tutti i cambiamenti apportati:

Miglioramenti delle prestazioni e della stabilità

Sono stati corretti alcuni errori relativi al crash dell'applicazione alle prestazioni del gioco.

Missioni e progressione

Corretto un problema che causava il mancato spawn dell'Arco all'inizio della partita, a meno che l'utente non riavviasse dal falò;

Patchato un errore che causava il blocco dell'utente durante il topping out;

Sistemato un problema del gioco che poteva causare il blocco dell'accesso all'ascensore da parte del Thunderjaw;

Corretto un problema di salvataggio quando si saltava sul Tallneck e si ricaricava il salvataggio;

Corretto un problema che poteva bloccare l'utente quando tornava a Dawn's Grasp;

Corretto un errore che poteva causare il blocco dell'esercitazione sulla schivata quando si caricava un salvataggio durante la suddetta attività.

Miglioria alle macchine

Uno Scrapper poteva rimanere bloccato al di fuori di un'area di combattimento. La patch 1.03 ha risolto l'errore.

UI/UX

È stato risolto un problema a causa del quale tutte le categorie di opzioni potevano essere disattivate quando venivano richieste al primo falò;

Corretto un problema per cui il punteggio del Percorso d'assalto dell'utente poteva azzerarsi quando si lasciava l'Hub delle sfide;

Risolto un errore per cui la vignetta rossa rimaneva sullo schermo una volta che l'utente era completamente guarito;

Altri errori generali

È stato risolto un problema per cui il trofeo "Osservatore" non appariva nella sala dei trofei;

Varie correzioni relative all'audio di gioco, ai dialoghi e alla musica;

Varie correzioni alla geometria;

Varie migliorie al sistema di illuminazione.

Vi state cimentando nell'esplorazione del mondo in VR ideato da Guerrilla Games? Se così fosse, vi invitiamo a recuperare l'elenco dei tre trucchi per affrontare la nuova avventura di Horizon Call of the Mountain.