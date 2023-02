Horizon Call of the Mountain, Sony scalda i motori: il trailer di lancio anticipa PS VR2

A pochi giorni di distanza dal debutto di PlayStation VR2, Sony inizia a scaldare i motori e pubblica il trailer di lancio di Horizon: Call of the Mountain.

Disponibile in apertura di news, il filmato alza il sipario sull'affascinante mondo che farà da sfondo all'avventura realizzata da Guerrilla Games. Spin-off della serie Horizon, Call of the Mountain non metterà i giocatori nei panni di Aloy, ma presenterà loro un nuovo protagonista. Completamente in prima persona, il titolo è stato concepito sin dall'inizio come esclusiva PlayStation VR2, incaricata di presentare al pubblico tutte le potenzialità del nuovo hardware Sony.

Al debutto della tecnologia VR mancano ormai pochi giorni, con il conto alla rovescia pronto a concludersi con la giornata di mercoledì 22 febbraio. In vista dell'appuntamento, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione di PlayStation VR2. Per maggiori dettagli sull'ultima fatica di Guerrilla Games, potete invece consultare la recensione di Horizon: Call of the Mountain, in aggiunta alla nostra intervista esclusiva a Guerrilla Games.



Horizon: Call of the Mountain accompagnerà il lancio di PlayStation VR2, con debutto al day one. Nelle prime settimane di vita del visore, l'hardware potrà inoltre contare sulla pubblicazione di ulteriori titoli, da Moss: Book II alla versione VR di Resident Evil: Village e Gran Turismo 7.