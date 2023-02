Horizon Call of the Mountain: svelato peso e preload dell'esclusiva PlayStation VR2

Mancano ormai pochi giorni al lancio di PlayStation VR2 sul mercato, e uno dei giochi di lancio più attesi e promettenti è Horizon Call of the Mountain, sviluppato da Guerrilla Games in collaborazione con Firesprite.

Lo spin-off della serie Horizon sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023, lo stesso giorno di lancio per il visore Sony di nuova generazione, e con l'uscita ormai dietro l'angolo dalla sempre tempestiva ed attendibile pagina Twitter PlayStation Game Size arrivano informazioni riguardo il preload ed il peso di Horizon Call of the Mountain. Per essere installato, il nuovo Horizon in realtà virtuale richiede 46,287GB di spazio libero, dimensioni nel complesso non troppo onerose rispetto agli standard di altri giochi PlayStation.

In ogni caso è possibile già da adesso avviare il preload del gioco, così da averlo già pronto in vista dell'esordio ufficiale tra sette giorni. Horizon Call of the Mountain è entrato in fase Gold, dunque non sembra ci sia alcun tipo di intoppo per il lancio dell'opera settimana prossima, pronto ad offrire ai giocatori le tipiche esperienze offerte dalla serie principale di Horizon in maniera ancora più immersiva grazie al nuovo dispositivo Sony.

A tal proposito, ecco come Horizon Call of the Mountain adatta la serie a PlayStation VR2, con dettagliate spiegazioni da parte degli sviluppatori.