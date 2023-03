Horizon Call of the Mountain: tre trucchi per affrontare la nuova avventura su PSVR2

Fra i titoli di lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore Sony per la realtà virtuale, troviamo anche e soprattutto Horizon Call of the Mountain, un’esclusiva PS5 che permette ai giocatori di immergersi nuovamente nelle atmosfere della serie firmata Guerrilla.

Se anche voi avete acquistato la costosa periferica e state per fare un giro nei panni dell’ex soldato Ryas, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a vivere l’avventura nel migliore dei modi.

Modificate le opzioni per l’accessibilità

Se siete videogiocatori incalliti, probabilmente deciderete di giocare Horizon Call of the Mountain senza alcun tipo di aiuto per rendere l’esperienza di gioco quanto più difficile possibile. Nel caso in cui doveste incontrare qualche difficoltà lungo il percorso o voleste far provare l’esclusiva PlayStation 5 ad un amico o un parente che ha pochissima esperienza con i videogiochi, potrebbe essere un’ottima idea quella di abilitare una delle svariate opzioni relative all’accessibilità. Recandovi nell’apposito menu di gioco, potrete infatti intervenire su alcuni aspetti del gameplay, semplificandoli in maniera sensibile e facendo in modo che la storia di Horizon Call of the Mountain scorra fluida e senza alcun intoppo. Oltre a poter aumentare il moltiplicatore dei danni e le difese del protagonista (fino a renderlo immortale), avrete anche l’opportunità di attivare la ricarica automatica per le frecce durante i combattimenti, così da evitare i movimenti utili per rendere disponibile un nuovo proiettile per l’arma. Se invece sono le scalate il vostro più grande nemico, fra le impostazioni per l’accessibilità troverete anche un’opzione per impedire del tutto le cadute e una che aumenta la portata degli spostamenti, così da renderli molto più agevoli.

Usate sempre la schivata

A meno che non abbiate abilitato l’immortalità, gli scontri con le macchine in Horizon Call of the Mountain vi metteranno a dura prova e vi sarà richiesta abilità sia nell’attacco che nella difesa. A questo proposito, è bene imparare sin da subito a padroneggiare il sistema di schivata, un’azione fondamentale nel combattimento poiché permette di evitare si subire danni e, al contempo, avere una visione migliore dell’avversario, così da poterne individuare eventuali punti deboli da colpire. Per fuggire via da un attacco, è necessario premere contemporaneamente Quadrato e X e poi muovere i controller nella direzione esatta in cui si vuole schivare. È bene sapere che tale azione può essere compiuta anche più volte in rapida successione: ciò si rende necessario nel caso in cui l’attacco eseguito dalla macchina che abbiamo di fronte abbia un’area d’effetto particolarmente estesa ed in grado di raggiungerci anche dopo la prima schivata.

Non fate troppo caso alle attività secondarie

Se siete collezionisti di trofei, per ottenere il Platino in Call of the Mountain vi toccherà non solo giungere ai titoli di coda dell’avventura in realtà virtuale, ma anche procedere con il completamento di tutte le attività secondarie, le quali includono la raccolta di ogni singolo collezionabile. Dal momento che la ricerca di questi oggetti potrebbe spezzare l’immedesimazione e rompere il ritmo dell’azione, vi suggeriamo di non prestare troppa attenzione ai collezionabili nascosti da ritrovare: grazie alla possibilità di rigiocare i singoli capitoli, sarà un gioco da ragazzi ritornare nei vari luoghi per esplorarli meglio o per raccogliere immediatamente questi elementi tramite l’ausilio di una guida. Discorso simile vale per il Safari o per la prova accessibile dal villaggio: queste attività sono molto complesse ed è preferibile affrontarle solo dopo aver terminato la storia, quando nell’inventario di Ryas sono presenti tutti quei gadget che rendono il loro completamento parecchio più semplice.