Horizon Call of the Mountain uscirà solo su PlayStation VR2 o anche su PS5 senza visore?

Horizon Call of the Mountain (conosciuto anche come Horizon VR) Call of the Mountain è di fatto il primo gioco annunciato ufficialmente per PlayStation VR2, il visore Sony di nuova generazione per PlayStation 5.

Call of the Mountain è spin-off di Horizon con un nuovo protagonista, anche se è stato confermato che Aloy comparirà come personaggio non giocabile insieme ad altri volti di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Ma su quali piattaforme uscirà Horizon Call of the Mountain? Sarà esclusiva VR oppure no? C'è confusione su questi aspetti dal momento che gli sviluppatori (Guerrilla Games e Firespite Studio) non sono stati troppo chiari a riguardo, sappiamo che Horizon VR Call of the Mountain sfrutterà le potenzialità di PlayStation VR2 per garantire una esperienza in Realtà Virtuale di alto profilo, tuttavia non sappiamo allo stato attuale se il gioco potrà essere giocato anche senza il visore.

Un vecchio rumor parlava di Sony interessata a puntare su esperienze ibride classiche e VR come nel caso di Hitman 3 e Resident Evil 7 Biohazard, tuttavia è molto probabile che Horizon VR Call of the Mountain non sia giocabile senza il visore, richiedendo dunque necessariamente PlayStation VR2. La compatibilità con PS4 e PSVR di prima generazione sembra esclusa, considerato che, come ribadito dal team, l'esperienza è costruita intorno a PlayStation VR2 ed ai controller Sense per il nuovo visore.

Horizon Call of the Mountain non ha una data di uscita ma probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2022.