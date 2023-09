Horizon Chase 2, è tempo di correre su Switch: il gioco arriva su console Nintendo

Finalmente, dopo un'attesa che si è fatta sentire parecchio, è arrivato il giorno del Nintendo Direct di settembre commentato da noi in diretta su Twitch. Le novità promesse dalla Grande N sono parecchie e, nel corso della presentazione, abbiamo avuto modo di assistere ad importanti novità e ad alcuni importanti approdi, come con Horizon Chase 2.

Come annunciato in via ufficiale durante l'evento, Horizon Chase 2 è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi, 14 settembre 2023, al termine del Nintendo Direct. Dopo l'intramontabile successo di Horizon Chase Turbo arrivato anche su PS4 e PC nella primavera del 2018, è tempo adesso di prendere parte a roboanti e travolgenti corse arcade con le proprie autovetture digitali.

Il titolo arcade di Acquiris Game Studio, Horizon Chase 2, è già disponibile su vari piattaforme dall'agosto 2022 ma, dopo un'attesa alquanto lunga e che si è fatta sentire, è il momento di dare il via ad emozionanti sfide giocabili in portabilità grazie all'hardware ideato da Nintendo. L'avvincente gioco di corse arcade ispirato ai classici degli anni '90 è alle porte e non vediamo l'ora di scoprire quanto di nuovo riserverà il titolo per i giocatori grazie all'uscita della versione ideata per Nintendo Switch. Siete interessati all'uscita di Horizon Chase 2 su Switch? Ditecelo qui sotto nei commenti.