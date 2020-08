Horizon, Fall Guys e molto altro: i giochi PC, PS4, Xbox One e Switch della settimana

Nonostante la pubblicazione di alcune delle produzioni più attese dell'anno si concentri nei mesi autunnali, anche l'agosto videoludico si prospetta alquanto interessante.

Dall'arrivo di Horizon: Zero Dawn su PC all'esordio del coloratissimo Fall Guys: Ultimate Knockout (incluso in PlayStation Plus dal Day One), passando per Fast & Furious: Crossroads e moltissimi altri, di seguito vi riassumiamo i nuovi giochi in arrivo su PC e console nella prima settimana di agosto:

Martedì 4 Agosto

Pixelbot Extreme | PS4

Fall Guys: Ultimate Knockout | PC, PS4

Relicta | Xbox One, PC, PS4

Skully | Xbox One, PC, Switch, PS4

Wizards: Wand of Epicosity | Xbox One

Hellbound | PC

Mercoledì 5 Agosto

The Mean Greens: Plastic Warfare | Xbox One, PS4

Phantasy Star Online 2 | PC (Steam)

Mystery Mine | Xbox One, Switch

RogueCube | Xbox One, PS4 Steam

Tactics | Xbox One, Switch, PS4

Giovedì 6 Agosto

Aery—Broken Memories | Xbox One, Switch, PC

Clan N | Xbox One, PC, Switch, PS4

It Lurks Below | Xbox One

UnderMine | Xbox One, PC

Titan Glory | Switch

Memory Lane | Switch

Crowdy Farm Rush | Switch

Kukkoro Days | Switch

Frontline Zed | Switch

Drink More Glurp | Switch, PC

Instant Sports Summer Games | Switch

Alphadia Genesis | Switch

Cruel Bands Career | Switch

Ultra Food Mess | Switch

Venerdì 7 Agosto

Horizon Zero Dawn | PC

Swimsanity | Xbox One, PC, Switch

RogueCube | Switch

Fast & Furious Crossroads | Xbox One, PS4, PC

HardCube | Xbox One WarriOrb | Xbox One

City Bus Driving Simulator | Switch

Wordify | Switch

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la rassegna completa dei nuovi giochi PS4 e Xbox One , delle nuove uscite Nintendo Switch e dei titoli PC in arrivo ad agosto 2020