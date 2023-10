Sembra Forza Horizon ma è Flight Simulator: svelato il DLC third party Juice Goose UTV

Dopo aver scoperto tanti dettagli su contenuti e gameplay di Flight Simulator 2024, ritorniamo sull'attuale kolossal aereo di Asobo Studio per ammirare il video di presentazione di Juice Goose UTV, un DLC third party di Flight Simulator che lo trasforma in un racing game.

Realizzato dal team di programmatori indipendenti conosciuto come Parallel 42, Juice Goose UTV promette di stravolgere l'esperienza di gioco offerta da Microsoft Flight Simulator per consentire ai piloti di aerei digitali di superare il jet lag tra un volo e l'altro sfrecciando a bordo di SUV elettrici e quad fuoristrada.

Nello spirito del lavoro svolto da Asobo Studio e da Xbox Game Studios Publishing con i velivoli di Flight Simulator, e traendo spunto da quanto proposto da Playground Games ai giocatori di Forza Horizon 5, anche i ragazzi di Parallel 42 si sono premurati di ricostruire il modello di guida di ogni singolo mezzo fuoristrada e di integrare numerose opzioni per customizzare ed elaborare la meccanica, l'aspetto e i comandi di ATV/UTV.

Nell'espansione di terze parti non mancano nemmeno 12 mappe personalizzate che consentono agli utenti di sbizzarrirsi alla guida dei propri quad con rampe, corse sulla spiaggia e tracciati customizzati sullo sfondo delle ambientazioni dell'Oregon. Qualora foste interessati, il DLC third party Juice Goose UTV può essere acquistato sul sito ufficiale di Parallel 42 al prezzo di 17,95 euro. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X.