Horizon Forbidden West: meno del 13% dei giocatori ha completato la storia

Horizon Forbidden West ha riscosso un ottimo successo al lancio (sebbene il gioco sia stato in parte oscurato da Elden Ring, diventato rapidamente un fenomeno globale) ma quanti giocatori hanno completato l'avventura di Guerrilla Games? Non tantissimi, stando ai dati emersi dai trofei.

A quanto pare solamente il 12.9% dei giocatori ha completato la storia di Horizon Forbidden West su PS5 mentre su PS4 questa percentuale scende al 12.4%. Ovviamente si tratta di un dato indicativo dal momento che non tiene conto ad esempio dei giocatori che non sincronizzano i propri trofei online. Altri dati interessanti riguardano il trofeo di Platino ottenuto dal 2.4% dei giocatori, il 9% ha invece raggiunto il livello 50 mentre il 14.8% dei giocatori non ha ancora superato la prima missione del gioco.

Sarebbe errato affermare (come sostenuto da anni) che i giochi single player sono sempre meno popolari, considerando anche l'enorme successo di Elden Ring, c'è da dire che i motivi di percentuali così modeste potrebbe dipendere da tanti fattori non tutti così semplici da capire e codificare.

Horizon Forbidden West è uscito a metà febbraio ed è stato accolto positivamente da pubblico e critica, il grande successo di Elden Ring sembra però aver parzialmente oscurato l'avventura di Aloy sulle piattaforme PlayStation, dove il gioco FromSoftware è diventato rapidamente molto popolare.