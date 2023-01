Horizon Forbidden West: solo il 20% delle copie vendute in Europa legate ai bundle PS5

Horizon Forbidden West è stato uno dei titoli di punta Sony nel corso del 2022, capace di ottenere pregevoli consensi di critica e pubblico in tutto il mondo. Data la popolarità della seconda avventura di Aloy, il colosso nipponico ha creato appositi bundle PS5 con il gioco in allegato per spingere ulteriormente le vendite.

Le PS5 vendute in combo con Horizon Forbidden West sono state piuttosto diffuse in territorio Europeo, soprattutto nel Regno Unito, ed è dunque lecito immaginare che gran parte delle vendite del titoli Guerrilla Games piazzate nel corso del 2022 siano merito di questa specifica offerta. Eppure, la situazione sembra essere ben diversa, almeno stando a quanto rivelato su Twitter da Christopher Dring di Games Industry.

Rispondendo ad un follower che faceva notare come questo tipo di bundle diano una grossa spinta alle vendite dei giochi allegati, Dring ha fatto notare un dato curioso: l'80% delle vendite europee di Horizon Forbidden West sono avvenute in maniera autonoma, dunque senza che il gioco fosse collegato a qualche bundle con PS5. Quest'ultime avrebbero dunque avuto un ruolo marginale nel successo commerciale dell'ultima fatica Guerrilla, pari al restante 20%.

Non è comunque da escludere che il grosso divario in termini di percentuali possa essere stato influenzato anche dalla scarsa reperibilità della console Sony in Europa per gran parte dell'ultimo anno: lo scorso luglio, ad esempio, PS5 aveva registrato vendite in calo in Europa nella prima metà del 2022 rispetto a quanto registrato nello stesso arco di tempo del 2021.

Intanto si resta in attesa del DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West, annunciato ai Game Awards 2022 ed in arrivo solo su PS5 il 19 aprile 2023.