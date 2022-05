Horizon Forbidden West a 29,98€ riportando Elden Ring o COD Vanguard: solo da GameStop

GameStop ha salutato l'inizio del nuovo mese lanciando il Volantone di maggio 2022 con tante offerte su console, videogiochi, accessori e gadget. Gli sconti sono molteplici, ma in questa sede voglia concentrarci su un'iniziativa dedicata ai giocatori PlayStation 4 e PS5.

GameStop offre la possibilità di acquistare una copia di Horizon Forbidden West per PlayStation 4 o per PS5 a soli 29,98 euro. Come? Riportando in negozio Elden Ring o Call of Duty Vanguard. Se avete già esplorato in lungo e in largo l'Interregno, oppure avete già ampiamente dato sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, non dovete far altro che portare la vostra copia usata di uno dei due giochi in negozio per tornare a casa con Horizon Forbidden West spendendo poco meno di 30 euro. L'esclusiva di Guerrilla Games, ricordiamo, ha un prezzo base di 70,98 euro, dunque si tratta di un risparmio di oltre 40 euro.

Il nuovo Volantone di GameStop rimarrà valido fino al 31 maggio 2022, dunque avete diverse settimane di tempo per beneficiare della promozione. Noi comunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché le offerte sono soggette ad esaurimento scorte. Intanto, se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la recensione di Horizon Forbidden West.