Horizon Forbidden West a 49.98 euro, come approfittare del miglior prezzo da GameStop

Horizon Forbidden West è uno dei videogiochi più attesi del 2022, la nuova avventura di Aloy è in uscita il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, da GameStop è possibile effettuare il preordine al prezzo di 49,98 euro con uno sconto di oltre 20 euro sul prezzo di listino.

In particolare vi segnaliamo l'offerta di GameStop che vi permette di prenotare Horizon Forbidden West al prezzo di 49.98 euro, avete due possibilità per acquistare il gioco a questo prezzo, ecco come fare:



Acquistando una console PlayStation 4 usata nei negozi GameStop (promozione non valida online) potrete acquistare Horizon Forbidden West (o Gran Turismo 7) a 49.98 euro invece di 70,98 euro. In alternativa potrete avere Horizon Forbidden West per PS5 a 49.98 euro se prenotato insieme all'acquisto di una copia di Uncharted L'Eredità di Ladri, offerta valida solo in negozio fino al 17 febbraio.



Ricordatevi in ogni caso che potete risparmiare ancora di più portando indietro giochi e accessori usati, prenotando Horizon Forbidden West riceverete il DLC con il costume e la lancia della tribù Nora Legacy. Le offerte indicate sono valide solo fino al giorno prima dell'uscita del gioco ed esclusivamente nei negozi GameStop di tutta Italia ma non sul sito.