Horizon Forbidden West e l'accessibilità: tante opzioni e difficoltà personalizzabile

Horizon Forbidden West è ormai a pochi giorni dal suo attesissimo debutto, e i ragazzi di Guerrilla Games ci concedono uno sguardo anticipato alle opzioni di personalizzazione dell'action game. Alcune di queste provengono da Horizon Zero Dawn, mentre altre sono state aggiunte per la prima volta in quest sequel.

Alcune opzioni delle opzioni incluse in Horizon Forbidden West si attivano automaticamente all’avvio del gioco, per esempio quelle relative ai sottotitoli. A questo proposito, per una migliore visibilità potrete modificare dimensioni e sfondo da usare per i sottotitoli. Dal menu di gioco si può accedere al taccuino, una sorta di enciclopedia ricca di informazioni utili e corredata da una sezione separata con tutorial appositi.

Il titolo avrà cinque impostazioni diverse per la difficoltà, insieme ad una personalizzabile che consente di impostare i danni che Aloy infligge o subisce dai nemici. È stato poi introdotto il sistema Bottino Facilitato: attivando questa opzione, qualsiasi risorsa ancora attaccata a una Macchina abbattuta viene aggiunta automaticamente al bottino disponibile; in questo modo non è più necessario staccare i componenti durante il combattimento.

Ci saranno degli schemi prestabiliti per i comandi del pad (anche pensati per i mancini), ma sarà configurabile ogni singolo comando o input di gioco. Un’altra novità è quella del sistema Copilota, che permette a un secondo controller PlayStation configurato con gli stessi comandi del controller principale di accedere al gioco.

Per facilitare l'esperienza, è possibile sfruttare delle opzioni che permettono ad Aloy di effettuare azioni automatiche (come dispiegare il parapendio da certe altezze) o che ci permettono di prendere fiato durante i combattimenti (alcune di queste funzioni sono disponibili solo ai livelli Storia/Facile, o con la difficoltà personalizzata).

Non mancheranno ulteriori opzioni per le fasi esplorative (la cavalcatura e la scalata potranno proseguire in modo quasi automatico), per gli effetti visivi (motion blur, movimento della camera) e per l'audio (con funzionalità aggiuntive su PS5 per attenuare il volume dei suoni prodotti da Macchine, armi ed esplosioni, oltre a quelli ambientali).

In attesa dell'esordio fissato al 18 febbraio, Guerrilla Games ha mostrato come gira Horizon Forbidden West su PS4 standard.