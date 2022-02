Horizon Forbidden West: acque agitate nella clip con la Macchina anfibia Burrower

A poco più di due settimane dall'attesissima uscita del loro prossimo kolossal open world, i ragazzi di Guerrilla Games stuzzicano la curiosità dei fan di action GDR mostrando una clip interamente dedicata al Burrower, una delle tante Macchine di Horizon Forbidden West che popoleranno l'Ovest Proibito.

La clip condivisa dalla software house olandese dei PlayStation Studios riprende diversi spezzoni di gameplay per farci familiarizzare con le routine comportamentali di questa (all'apparenza) placida creatura cibernetica che popola le aree costiere e le paludi della mappa di Forbidden West.

Queste 'cyber-lontre sotto steroidi' daranno del filo da torcere ad Aloy e la costringeranno a variare spesso le proprie strategie di caccia in funzione dell'ampio pattern di attacchi e di mosse del Burrower. Dotato di un corpo allungato e di un esoscheletro estremamente duttile, la Macchina anfibia sarà in grado di assestare dei potenti colpi con la sua coda e, all'occorrenza, emettere dei suoni acuti per stordire il malcapitato di turno e allertare i suoi simili. In determinate circostanze, saranno persino in grado di scavare dei tunnel sotterranei per cogliere di sorpesa i nemici e servirsi della vegetazione subacquea per aggirare aggirare l'avversario.

Date un'occhiata alla clip e fateci sapere che cosa ne pensate del Burrower, ma prima vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su Horizon Forbidden West tra storia personaggi e tribù, nell'impaziente attesa che si faccia il 18 febbraio ed esplorare l'Ovest Proibito della nuova esclusiva PS4 e PlayStation 5.