Horizon Forbidden West è adatto da 13 anni in su: scene di violenza descritte da ESRB

Horizon Forbidden West ha compiuto un altro importante passo nel suo percorso che lo sta conducendo verso la data di lancio fissata per il 18 febbraio 2022: nelle scorse ore, l'action adventure open world di Guerrilla Games è stato classificato dall'ESRB, gruppo che si occupa della valutazione dei giochi sul suolo nordamericano.

La board ha assegnato a Horizon Forbidden West il bollino Teen, che sta a contrassegnare i videogiochi adatti ai ragazzi dai 13 anni in su. ESRB ha parlato della presenza di sangue, linguaggio scurrile, utilizzo di alcol e violenza, tutti aspetti che hanno impedito l'assegnazione del bollino E (Everyone, tutti), come già accaduto con Horizon Zero Dawn.

Il gruppo non è stato avaro di dettagli, e ha anche fornito delle descrizioni di alcune scene che potrebbero essere interpretate come degli spoiler minori (siete avvisati). Nello specifico, ha parlato di cutscene che mostrano un personaggio impalato da una spada, un NPC ucciso dalla caduta di una statua, Aloy che beve una birra da una tazza, un personaggio ubriaco che va in giro dicendo "Sono brillo", numerosi NPC intenti a bere alcol nelle taverne e la parola sh*t ripetuta molteplici volte durante il gioco.

Di recente, l'esclusiva PlayStation è stata protagonista di un esteso coverage di GameInformer: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul gameplay di Horizon Forbidden West, che ricordiamo essere previsto per il 18 febbraio 2022 su PS4 e PlayStation 5.