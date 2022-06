Horizon Forbidden West si aggiorna ancora: l'update 1.16 mette i salvataggi al sicuro

In occasione dell'ultimo PlayStation State of Play, il team di Guerrilla Games ha annunciato la pubblicazione a sorpresa di un grande aggiornamento per Horizon: Forbidden West.

L'inattesa ma gradita patch ha introdotto nel gioco diverse novità, tra cui una modalità Performance e la possibilità di iniziare un New Game Plus su Horizon: Forbidden West. L'update, tuttavia, sembra aver portato con sé anche qualche imprevisto, al punto che la software house Sony è rapidamente corsa ai ripari, con la pubblicazione di una ulteriore patch.

Tramite il Tweet che trovate in calce a questa news, Guerrilla Games ha dunque comunicato di aver reso disponibile il nuovo update 1.16, ora disponibile per il download sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5. La patch aggiuntiva, nello specifico, va ad intervenire su di un fenomeno di crash in grado di corrompere i salvataggi di Horizon: Forbidden West generati prima dell'installazione della patch 1.15. Per questa ragione, Guerrilla Games consiglia ai videogiocatori di procedere quanto prima con l'installazione del nuovo aggiornamento destinato all'avventura di Aloy.



Con l'ultimo PlayStation State of Play, lo ricordiamo, Guerrilla Games ha inoltre condiviso il primo gameplay trailer di Horizon: Call of the Mountain, titolo destinato in esclusiva al visore Sony PlayStation VR 2.