Horizon Forbidden West si aggiorna su PS4 e PS5: tutte le novità della Patch 1.07

A nemmeno una settimana dalla pubblicazione della Patch 1.06 di Horizon Forbidden West, Guerrilla interviene nuovamente sul codice del kolossal open world per aggiornarlo alla versione 1.07 con l'ultimo update disponibile da oggi, mercoledì 9 marzo, su PS4 e PlayStation 5.

L'aggiornamento in questione apporta tutta una serie di correttivi e risolve alcuni dei bug e glitch più fastidiosi riscontrati dagli emuli di Aloy, i caricamenti infiniti, le schermate nere e gli errori segnalati nelle animazioni di alcuni personaggi secondari degli insediamenti. Viene inoltre risolto un problema nella gestione dell'inquadratura negli spazi più angusti o "al contatto" con elementi come gli alberi. Ma non è tutto.

La Patch 1.07 di Horizon Forbidden West porta con sé anche delle interessanti migliorie e aggiunte, come nel caso della nuova opzione "Sempre Spento" per gli elementi utilizzati dall'HUD per visualizzare nell'interfaccia le armi, le munizioni, gli equipaggiamenti e altri oggetti dell'inventario.

Nell'ottica di un miglioramento generale dell'esperienza di gioco rientrano anche gli interventi svolti da Guerrilla nell'aumentare la qualità della vegetazione in modalità Performance. Molto del lavoro compiuto dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios con la Patch 1.07 riguarda però la Modalità Foto di Horizon Forbidden West, con l'aggiunta di una pletora di opzioni inedite e l'aumento delle possibilità di personalizzazione offerte agli appassionati, come la maggiore precisione nei 'micro-movimenti' da effettuare per scegliere l'inquadratura più adatta e la possibilità di tarare liberamente la lunghezza focale per portarla ad un valore compreso tra i 10mm e i 300mm.