Horizon Forbidden West si aggiorna su PS5: quali sono le novità della Patch 1.21?

Manca ormai poco al lancio dell'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West, e così i ragazzi di Guerrilla Games prepara il terreno per l'arrivo di questo importante DLC pubblicando la Patch 1.21 su PlayStation 5. Ecco tutte le aggiunte apportate da questo aggiornamento gratuito.

La patch che precede il lancio dell'espansione che porterà Aloy a esplorare la giungla post-apocalittica di Los Angeles è davvero ricca di sorprese per tutti gli emuli della guerriera di Horizon Forbidden West che si apprestano a vivere questa nuova avventura, ma anche per chi non ha ancora completato la campagna principale.

L'aggiornamento che porta Horizon Forbidden West alla versione 1.21, infatti, introduce delle importanti funzioni di accessibilità che contribuiscono a rendere ancora più inclusiva l'esclusiva PlayStation.

Una volta installata la Patch 1.21, i giocatori della versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West possono selezionare delle nuove opzioni di accessibilità. Eccovi la lista con le novità più importanti introdotte da questo update gratuito:

Ridimensionamento dei sottotitoli

Raccolta automatica degli oggetti

Impostazioni cromatiche per il daltonismo

Movimento automatico della telecamera

Assistenza alla navigazione in modalità Focus

Modalità per talassofobici

L'aggiornamento aggiunge inoltre il supporto per l'espansione Burning Shores, il cui lancio è atteso per la giornata di domani mercoledì 19 aprile in esclusiva su PlayStation 5. In attesa di proporvi la nostra recensione, qui trovate un approfondimento sulle 5 cose da sapere prima di giocare Horizon Forbidden West Burning Shores.