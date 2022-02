Horizon Forbidden West: Aloy può cavalcare le macchine?

Horizon Forbidden West è disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, il sequel di Zero Dawn introduce una serie di nuove meccaniche oltre a migliorare vari aspetti del primo capitolo. Ma c'è una domanda che in molti si fanno... Si possono cavalcare le macchine in Horizon Forbidden West? Attenzione: contiene spoiler.

La risposta alla domanda è positiva, Aloy può cavalcare le macchine in Horizon Forbidden West. Chiaramente non tutti i tipi di macchine possono essere cavalcati, non vogliamo però rovinarvi troppo la sorpresa, abbiamo preparato un video a riguardo che vi offre una piccola panoramica su questa novità, approfondiremo gli aspetti legati alla cavalcata più avanti dopo l'uscita del gioco.

Per il momento ci limitiamo a confermare la possibilità di cavalcare determinati tipi di macchine, come dimostrato nel nostro video. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West e alla prova di Horizon Forbidden West su PS4 base, il gioco di Guerrilla Games si comporta bene anche sulla console old-gen di Sony.

Ricordatevi che è possibile trasferire i salvataggi di Horizon Forbidden West da PS4 a PS5 ma non viceversa, dunque potete iniziare a giocare su PlayStation 4 e riprendere poi l'avventura su PlayStation 5 quando acquisterete la console.